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Акционеры Qiwi проголосовали против обратного выкупа акций

Акционеры Qiwi не одобрили программу обратного выкупа акций

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Акционеры Qiwi проголосовали против обратного выкупа акций. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

На этих новостях бумаги компании на Мосбирже обвалились более чем на 8%. По состоянию на 13:55 по московскому времени акции торгуются по 238,5 рубля за штуку (-8,27%).

Qiwi ранее предупреждала, что может сократить buyback или отложить его, если российский покупатель активов группы не исполнит обязательства в рамках сделки на фоне ситуации с КИВИ банком.

21 февраля Банк России лишил КИВИ банк лицензии из-за ряда серьезных нарушений. Всего за месяц до этого Qiwi закончила процесс продажи российского бизнеса.

На прошлой неделе обанкротившийся КИВИ банк подал в Арбитражный суд Москвы иск против своих владельцев — АО «Киви», гонконгской Fusion Factor Fintech Limited (через нее российскими активами владеет Андрей Протопопов) и Qiwi.

Ранее стало известно, сколько владельцев QIWI-кошельков хотят вернуть свои деньги.

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