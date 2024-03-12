В России резко выросли траты на ювелирные украшения

Продажи ювелирных украшений в России в период с 6 по 10 марта 2024 года выросли почти в два раза. Об этом свидетельствует исследование SOKOLOV, копия есть у «Газеты.Ru».

С 6 по 8 марта объем розничных продаж в сети увеличился на 85% относительно того же отрезка 2023 года. Однако наибольший прирост зафиксирован в выходные после праздника — 9 и 10 марта показатель вырос в 2,5 раза год к году. Пиковым днем стало 7 марта, на который пришлось 29% от общего объёма праздничных покупок с 6 по 10 число. При этом сумма продаж за все дни превысила 2 млрд рублей.

В ювелирной сети отметили, что серьги и кольца — лидеры среди приобретённых на 8 Марта украшений.

Как отметили аналитики, чаще всего клиенты выбирают изделия без вставок, на втором месте по популярности — украшения с фианитами. Из драгоценных камней наибольшим спросом пользуются бриллианты, топазы и гранаты, а среди металлов предпочтение отдаётся серебру.

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