Малые технологические компании смогут получить до 1 млрд рублей

Программа льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства под 3% годовых в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO» распространена на малые технологические компании (МТК).

Сумму заемных средств по программе льготного кредитования для малых технологических компаний (МТК) при этом увеличили до 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

В пресс-службе добавили, что для высокотехнологичных малых и средних предприятий сумма остается прежней – до 500 млн рублей.

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов отметил, что МТК уже могут подавать заявки на получение кредита через цифровую платформу МСП.РФ.

По условиям программы компании могут привлекать средства по льготной ставке 3% годовых на инвестиционные или оборотные цели. Для получения финансовой поддержки предприятия должны при создании продукции использовать технологии из перечня 14 приоритетных высокотехнологичных направлений, среди которых искусственный интеллект, квантовые коммуникации и другие.

«Расширение мер поддержки малым технологическим компаниям отвечает задаче обеспечения технологического суверенитета страны и курсу на импортозамещение, обозначенного президентом», — отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

Он добавил, что льготные кредиты помогут небольшим высокотехнологичным компаниям выйти на новый уровень развития.

На данный момент 1700 компаний получили статус МТК.

«Чтобы получить эту меру господдержки, компании должны соответствовать приоритетным отраслям, относиться к МТК или пройти экспертизу инновационных институтов развития, иметь годовую выручку от 100 млн рублей и ее среднегодовой прирост не менее 10%», — сказал он.

Напомним, льготную программу кредитования в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO» запустили в апреле 2022 года по поручению президента России Владимира Путина.