Экономист оценил спрос на краткосрочные полисы ОСАГО

Полисы ОСАГО на срок от одного дня до тех месяцев купят от 5% до 10% автовладельцев в городах населением от 100 тыс. человек. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Краткосрочные полисы ОСАГО некоторые автовладельцы покупать будут. В основном те, кто используют автомобиль летом для поездок на дачу. В данном случае, вряд ли они проиграют, потому что они, например, намного реже платят за парковку, чем те, кто эксплуатирует автомобиль каждый день», — отметил экономист.

Поэтому даже относительно высокая стоимость краткосрочного полиса для владельцев машин будет не слишком критичной, счел Лобода. Еще среди таких покупателей полисов могут быть россияне, которые много времени — по несколько месяцев — находятся за пределами России и не пользуются автомобилем, и имеют достаточно высокие доходы, добавил эксперт.

По его словам, плюсы краткосрочного ОСАГО в том, что владелец авто не платит страховку за то время, пока не пользуется машиной. Минус в том, что стоимость такого полиса может быть равна или дороже, чем стоимость полиса ОСАГО на полгода, а то и на целый год, уточнил экономист.

«Цены на ОСАГО будут расти заметнее прошлогодней инфляции со второго полугодия 2024 года», — допустил Лобода.

По данным Росстата, в 2023 году годовая инфляция в России достигла 7,42%.

Со 2 марта 2024 года в России появились полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев, сообщил ЦБ. Раньше договор ОСАГО можно было заключить только на год, а минимальный срок страхования составлял от трех месяцев.

Ранее в Госдуме предложили проверить страховщиков, которые отказываются оформлять полисы ОСАГО на срок менее трех месяцев, на предмет сговора.