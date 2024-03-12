Экс-зампред ЦБ спрогнозировал уровень ключевой ставки 22 марта

ЦБ РФ на заседании 22 марта оставит ключевую ставку неизменной — на уровне 16% годовых. Такой прогноз «Газете.Ru» дал бывший заместитель председателя Банка России Сергей Дубинин.

«Я предполагаю, что изменения ставки не будет. Дело в том, что есть очень противоречивые сигналы о том, что происходит с инфляцией. И если смотреть по месяцу, то было ускорение инфляции в феврале, ну а потом вроде бы замедление. Мне кажется, что сейчас нецелесообразно менять ставку. Текущий тренд по инфляции говорит в пользу сохранения ставки», — отметил Дубинин.

По данным Росстата, инфляция в России с 20 по 26 февраля 2024 года составила 0,13% после 0,11% с 13 по 19 февраля, 0,21% с 6 по 12 февраля и 0,16% с 30 января по 5 февраля. На неделе с 27 февраля по 4 марта на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,09%, но год к году темпы роста цен составили 7,59% против 7,58% неделей ранее.

ЦБ 16 февраля 2024 года сохранил ключевую ставку на уровне 16%. До этого она была повышена пять раз подряд. Банк России перешел к очередному циклу повышения ключевой ставки 21 июля 2023 года. Что ждать россиянам от сохранения ставки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков счел, что ЦБ может перейти к снижению ключевой ставки в самое ближайшее время.