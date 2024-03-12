Стал известен оборот рекламы в 2023 году в заблокированном Instagram*

В 2023 году российские рекламодатели вложили 900 миллионов рублей в продвижение своих товаров и услуг в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщил представитель Роскомнадзора журналу «Ведомости».

Этот объем бюджетов был учтен в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР), оператором которого выступает указанное ведомство.

Доходы крупных блогеров в Instagram в 2023 году увеличились на 35% по сравнению с 2022 годом, как следует из данных Ассоциации блогеров и агентств (АБА), которая является саморегулируемой организацией и объединяет агентства Wildjam, Didenok Team, Insight People, Perfluence, Blacklight и другие.

По оценке АБА, весь рынок инфлюенс-маркетинга в 2023 году показал значительно более высокие темпы роста, чем сегмент рекламы в Instagram, увеличившись на 90% до 30 миллиардов рублей.

Пока нет оценки этого рынка за 2023 год от Ассоциации развития интерактивной рекламы.

До этого в марте появилась информация, что мужчины-блогеры на фрилансе стали зарабатывать больше женщин. Исследователи, которые занимались этим вопросом также отметили, что среди самых популярных у мужчин-фрилансеров профессий — программист, консультант, блогер, рекрутер. Реже — учителя, менеджеры и курьеры. Самые часто встречающиеся профессии у женщин — блогер, мерчендайзер, учитель, менеджер, рекрутер и консультант.

Ранее дочь Тимати повторила тренд с песней Кати Лель «Мой мармеладный».