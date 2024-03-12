Экономист допустила временное ослабление курса рубля после выборов

Курс рубля может временно снизиться после выборов президента России, доллар может подняться до 95-98 руб. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

«Возможно давление на курс рубля (после выборов. — «Газета.Ru»), но высока вероятность, что уже к концу месяца случится коррекция. Статистика показывает, что определенное падение курса национальной валюты всегда присутствует после выборов, но связано оно прежде всего с ожиданиями участников рынка и попыткой перестраховаться», — отметила экономист.

Поэтому шанс, что рубль несколько ослабнет, конечно, существует, но в отсутствие внешних шоков такое ослабление не должно носить критического характера, заключила Белянчикова.

«Мы живем в условиях «узкого» валютного рынка из-за санкций, когда суммы продаваемой и покупаемой валюты невелики. Объемы внешнеторговых операций с рядом стран в определенной степени сократились, а ряд запретов в отношении традиционных иностранных инвесторов привели к еще более значительному свертыванию активности этих участников рынка», — пояснила Белянчикова.

Высокая ключевая ставка ЦБ (сейчас — 16%) мешает валютным спекулянтам играть на повышение курсов валют, добавила экономист. Белянчикова ожидает, что требование обязательной продажи валютной выручки в России продлят до конца года, что также поддержит курс рубля.

По данным Мосбиржи на 13:19 мск 12 марта, доллар стоит 90,9 руб. По сравнению с уровнем закрытия торгов понедельника американская валюта подорожала на 30 копеек. Выборы президента России пройдут 15-17 марта.

Ранее бывший заместитель председателя Банка России Сергей Дубинин назвал «Газете.Ru» уровень ключевой ставки 22 марта.