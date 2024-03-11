Экономист объяснил рекордное падение курса турецкой лиры

До конца весны курс турецкой лиры обновит очередной исторический минимум и составит 33 лиры за доллар США. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, комментируя рекордное падение лиры на торгах 11 марта.

«Турецкая лира продолжает планомерное ослабление на фоне очень высокой инфляции — 67% в феврале, и это пики показателя с ноября 2022 года, постоянно отрицательного торгового баланса (экспорт меньше импорта), грядущих в марте выборов и связанных с ними повышенных трат бюджета — зарплаты сильно выросли, а это проинфляционный и девальвационный фактор одновременно», — пояснил эксперт.

С начала года турецкая лира подешевела почти 8,5%, и это в дополнение к обвалу лиры на 60% за 2023 год, уточнил Зельцер.

«ЦБ Турции борется с инфляцией и девальвацией повышением ключевой ставки, и стоимость фондирования в феврале взлетала до 45%, но, как видим, пока это не сильно помогает, и лишь во II половине года ожидается эффект от жесткой политики ЦБ. Тем самым девальвационные ожидания по лире все еще повышенные, и до конца весны могут быть новые ценовые максимумы доллара и минимумы нацвалюты Турции», — заключил эксперт.

По его словам, относительно рубля лира тоже рушится: пара TRY/RUB уже была ниже 2,8, и это также историческое дно, и за ним последует очередное — девальвации рубля не ожидается, ЦБ РФ проводит жесткую политику по ключевой ставке, действуют нормативы обязательной продажи валютной выручки российских экспортеров. Поэтому покупать лиру тактически, может быть, еще рано, подытожил Зельцер.

11 марта курс турецкой лиры обновил исторический минимум и достиг 32 лир за доллар США.

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