Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист объяснил рекордное падение курса турецкой лиры

Экономист Зельцер: весной курс турецкой лиры вновь обновит исторический минимум

close
100%
Depositphotos

До конца весны курс турецкой лиры обновит очередной исторический минимум и составит 33 лиры за доллар США. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, комментируя рекордное падение лиры на торгах 11 марта.

«Турецкая лира продолжает планомерное ослабление на фоне очень высокой инфляции — 67% в феврале, и это пики показателя с ноября 2022 года, постоянно отрицательного торгового баланса (экспорт меньше импорта), грядущих в марте выборов и связанных с ними повышенных трат бюджета — зарплаты сильно выросли, а это проинфляционный и девальвационный фактор одновременно», — пояснил эксперт.

С начала года турецкая лира подешевела почти 8,5%, и это в дополнение к обвалу лиры на 60% за 2023 год, уточнил Зельцер.

«ЦБ Турции борется с инфляцией и девальвацией повышением ключевой ставки, и стоимость фондирования в феврале взлетала до 45%, но, как видим, пока это не сильно помогает, и лишь во II половине года ожидается эффект от жесткой политики ЦБ. Тем самым девальвационные ожидания по лире все еще повышенные, и до конца весны могут быть новые ценовые максимумы доллара и минимумы нацвалюты Турции», — заключил эксперт.

По его словам, относительно рубля лира тоже рушится: пара TRY/RUB уже была ниже 2,8, и это также историческое дно, и за ним последует очередное — девальвации рубля не ожидается, ЦБ РФ проводит жесткую политику по ключевой ставке, действуют нормативы обязательной продажи валютной выручки российских экспортеров. Поэтому покупать лиру тактически, может быть, еще рано, подытожил Зельцер.

11 марта курс турецкой лиры обновил исторический минимум и достиг 32 лир за доллар США.

Ранее финансист объяснил, почему рубль укрепляется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами