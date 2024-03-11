В России предупредили о риске банкротств аграриев после подорожания семян

В следующем сельскохозяйственном сезоне, начинающемся 1 июля 2024 года, многие хозяйства могут обанкротиться из-за роста затрат на производство. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Эта участь грозит хозяйствам во многих регионах, где экономическая ситуация уже плачевная, несмотря на некоторое снижение цен на топливо и средства защиты растений, констатировал эксперт.

Как отметил Злочевский на пресс-конференции в Москве, основной удар по рентабельности сельхозпроизводителей нанесет двукратный рост цен на семена за последний год.

«Эту экономию в первую очередь «съедят» цены на семена, которые за год повысились в два раза», — сказал Злочевский.

Особую обеспокоенность у аграриев вызывает введение квот на импорт семян.

«Мы написали обращение к президенту о том, что происходит у нас в секторе семеноводства в связи с новыми правилами. Речь идет, в первую очередь, о распределении квот на ввоз импортных семян», — рассказал Злочевский.

По его словам, 70% квот досталось новым непрофильным компаниям, которые станут посредниками при закупках импортных семян аграриями.

Злочевский отметил также, что на границе скопились партии семян, ввезенные до введения квот, но не успевшие пройти растаможку не по вине покупателей. Теперь эти семена придется либо вернуть, либо уничтожить. При этом глава союза поддержал курс на увеличение доли отечественных семян, но призвал для начала создать условия для развития селекции.

До этого политолог назвал сельскохозяйственную отрасль одной из самых успешных в России.

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