Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Финансист объяснил, почему рубль укрепляется

Финансист Бабин: в России фиксируется баланс спроса и предложения валюты

close
100%
Игорь Руссак/РИА Новости

В России наблюдается баланс спроса и предложения валюты, что способствует укреплению курса рубля. Доллар на этой неделе будет стоить 90-91 рубль. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Равновесие на российском валютном рынке сохраняется. Ключевые валюты к рублю в основном отыгрывают свою динамику на зарубежных площадках. Вероятно, баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения стабилизировался, что обуславливает разнонаправленные движения рубля в узком диапазоне. Эта консолидация может продолжиться по крайней мере на краткосрочном горизонте», — отметил финансист.

По его словам, выход из консолидации возможен в сторону ослабления рубля, учитывая сокращение российского экспорта в количественном выражении. Бабин уточнил, что снижение экспорта наблюдается из-за санкций и геополитики.

«Правда, эти же факторы способны уменьшить и импорт, что вместе с жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ и усиленными, для экспортеров, нормами валютного контроля будет удерживать рубль от быстрого обесценивания. Однако возросшие расходы госбюджета не позволяют удерживать курс рубля на текущих уровнях или выше», — заключил эксперт.

Рубль после негативного открытия быстро перешел к восстановлению, испытав еще одну просадку на старте основной сессии. Однако этот импульс также не получил развития: рубль продолжил укрепляться и торгуется в небольшом плюсе к бивалютной корзине. По данным Мосбиржи на 15:31 мск 11 марта, доллар стоит 90,6 рублей — то есть столько же, сколько и на закрытии торгов пятницы.

Ранее финансист Короев спрогнозировал курс доллара на ближайшее время.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами