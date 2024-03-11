Россиянам предрекли рост реальных доходов в 2024 году

Рост реальных доходов россиян в 2024 году продолжится и на 5-7% превысит инфляцию. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Он пояснил, что тенденции будет способствовать дефицит кадров в России.

«Проблема дефицита квалифицированных специалистов до сих пор существует, особенно в отраслях машиностроения, военно-промышленном комплексе, IT- секторе. Кроме того, сейчас на рынке труда не так много специалистов с дипломами инженеров, не хватает также квалифицированных рабочих в указанных отраслях», — пояснил экономист.

Он назвал эту ситуацию последствием перекосов в системе высшего образования, когда в ВУЗах готовили в основном юристов и экономистов, а инженерные специальности, за исключением программистов и веб-дизайнеров, были не престижными, была также развалена система профессионально-технического образования.

«Так что этот дефицит кадров связан не только с СВО. Это следствие того, что происходило в системе высшего и среднего технического образования в течение последних 30 лет. Поэтому дефицит кадров — это надолго, еще лет на пять минимум, значит, зарплаты в указанных отраслях должны расти», — подытожил Лобода.

По словам экономиста, если ЦБ РФ доведет инфляцию до 4-4,5% в год в 2024 году, значит, россияне будут больше тратить, чем в прошлом году. При высоком росте зарплат растет, как правило, платежеспособный спрос. Так что в этом году, скорее всего, следует ожидать роста потребления, заключил Лобода.

Реальная заработная плата в России выросла более чем на 30% за прошедшие шесть лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова 11 марта.

Ранее кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец в беседе с «Газетой.Ru» предрекла дальнейшее снижение уровня бедности в России.