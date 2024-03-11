Стало известно, как пройдет выкуп замороженных активов россиян

Генеральный директор брокера «Инвестиционная палата», выбранного организатором торгов по выкупу замороженных активов россиян, Алексей Седушкин рассказал РБК, что выкуп замороженных активов россиян и их последующий обмен будут происходить в четыре этапа.

По его словам, процедура займет несколько месяцев. В рамках сделок, российские инвесторы смогут продать иностранным покупателям свои заблокированные акции, депозитарные расписки и паи инвестфондов. Седушкин добавил, что сделки пройдут по ценам не ниже рыночных.

Он рассказал, что на первом этапе будет проводиться сбор заявок от российских инвесторов — физических лиц. Далее будет проходить формирование лотов, сбор заявок от потенциальных покупателей-нерезидентов и определение цен продажи лотов.

Седушкин подчеркнул, что принять участие в схеме сможет любой российский частный инвестор.

До этого в Минфине РФ рассказали, что правительственная комиссия одобрила и утвердила правила обмена замороженными активами.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.