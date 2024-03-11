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ЦБ разъяснил критерии для выкупа иностранных бумаг

Заблокированные после санкций на СПБ Биржу активы исключены из процедуры выкупа

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Shutterstock

Ценные бумаги, которые были заблокированы после введения санкций в отношении Санкт-Петербургской биржи, не попадут под процедуру выкупа иностранных активов. Об этом сообщил Банк России.

«Указом президента РФ определено, что к выкупу можно предъявить только иностранные ценные бумаги, которые учитываются на счетах Центрального депозитария (НРД) в зарубежных организациях», -— напомнил регулятор.

Это означает, что под выкуп попадут бумаги, которые хранились по цепочке «СПб-банк — НРД — иностранные депозитарии». Однако активы, заблокированные после санкций против СПб-биржи, процедура выкупа не затронет.

«Эту информацию можно уточнить у брокера или депозитария», — добавили в ЦБ.

До этого стало известно об утверждении правил обмена замороженных активов правительственной комиссией. Прием заявок начнется 25 марта и продлится до 8 мая. Организатором выкупа иностранных ценных бумаг у инвесторов назначено ООО «Инвестиционная палата». Граждане смогут предъявить к выкупу свыше 3500 биржевых инструментов, а сделки по обмену должны быть завершены до 1 сентября 2024 года.

Иностранцам предоставлена возможность купить у россиян заблокированные активы за средства на счетах типа «C». Ожидается, что таким образом около 2,5 млн россиян из 3,6 млн с замороженными активами смогут вернуть свои вложения.

Ранее в минфине США раскрыли варианты конфискации активов России.

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