В РФ отметили стремительный рост доходов малых и средних предприятий

Доходы российского малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2023 году достигли рекордного за последние пять лет уровня в 25,8 трлн рублей. Это на 40% выше показателя 2019 года. Об этом написала в личном Telegram-канале замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.

«За последние пять лет (с 2019-го) выручка отечественных предприятий выросли на 40 процентов», — написала Илюшникова, ссылаясь на данные контрольно-кассовой техники (ККТ).

В начале марта 2024 года был зафиксирован повышенный спрос на цветы, кондитерские изделия, ювелирные украшения, парфюмерию, косметику и технику для красоты в преддверии Международного женского дня. По некоторым категориям электроники спрос вырос в три раза.

До этого аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza также отметила рост доходов российского бизнеса по итогам 2023 года на 10,5% по сравнению с 2022 годом. При этом в несырьевом секторе экономики совокупная выручка МСП увеличилась на 16,4% до 184,9 трлн рублей. Однако в нефтегазовой отрасли доходы сократились на 3,3% до 65,8 трлн рублей.

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