Названы регионы с минимальным и максимальным уровнем закредитованности населения

Республики Северного Кавказа и Крым стали лидерами по низкому уровню закредитованности населения, в то время как самый высокий уровень задолженности перед банками наблюдается в Туве и Калмыкии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

На 1 февраля 2024 года суммарный долг населения России перед банками составил 33 трлн рублей, увеличившись за год на 23,5%, или 6,4 трлн рублей.

«В целом за последние пять лет долги населения России перед банками удвоились. Суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 84 тысячи, до 439 тысяч рублей», — отмечают аналитики издания.

В регионах России ситуация с закредитованностью характеризуется высокой неоднородностью. Соотношение кредитов к годовой зарплате варьируется от 15% до 150%.

Первое место в рейтинге заняла Ингушетия, где отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате составляет 14,9%. «По мнению экспертов, такой результат объясняется запаздыванием развития финансовых услуг в этих регионах, но можно ожидать постепенного наращивания кредитования физлиц», — говорится в исследовании.

На втором месте расположился Крым (29,5%), на третьем и четвертом — Чечня (30,1%) и Дагестан (30,7%). Замыкает пятерку лидеров Севастополь (31,9%).

В четырех регионах России отношение долга к зарплате превышает 90%, а более 70% — наблюдается в 26 субъектах. Наибольший уровень закредитованности зафиксирован в Туве и Калмыкии.

Согласно результатам исследования, средний объем задолженности по банковским кредитам экономически активного населения в регионах составляет 407 тыс. рублей. Лидирует по этому показателю Тува (893 тыс. рублей), за ней следуют ЯНАО (832 тыс.), Якутия (744 тыс.), ХМАО (731 тыс.) и Тюменская область (672 тыс.).

В топ-10 также вошли Магаданская область, Чукотка, Сахалинская область, Камчатский край и Московская область, где задолженность варьируется от 570 до 650 тыс. рублей на человека.

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