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Голикова рассказала о росте реальных зарплат за 6 лет

Голикова заявила, что реальная зарплата в РФ выросла более чем на 30% за 6 лет

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«Газета.Ru»

Реальная заработная плата в России за последние шесть лет выросла более чем на 30%. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время торжественного открытия Фестиваля профессий на выставке-форуме «Россия», передает РИА Новости.

Реальная заработная плата — это количество товаров и услуг, которые можно приобрести за номинальную заработную плату, то есть полученную работником за определенный период.

Голикова рассказала, что за последний, 2023 год, по сравнению с 2022 годом реальная зарплата выросла на 7,8%. «Это серьезные сдвиги, которые происходят», — отметила вице-премьер.

До этого стало известно, почему женщины соглашают работать за меньшую зарплату. По словам зампредседателя Федерации независимых профсоюзов РФ Александра Шершукова, такая ситуация связана с тем, что ряд отраслей становится феминизированным.

5 марта «Известия» писали, что около 63% российских работодателей намерены повысить зарплаты сотрудникам в 2024 году. Выяснилось, что большинство (36%) компаний планируют прибавку к окладам от 5% до 10%.

До этого сообщалось, что зарплатные предложения в РФ растут на фоне нехватки рабочей силы. Наибольший рост отмечается в сфере красоты и здоровья (на 27%), а также в отрасли услуг (на 21%).

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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