Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине придумали способ использования существующих газопроводов

Минэнерго: Украина может использовать газопроводы для экспорта водорода в Европу

close
100%
Wojciech Kardas/Agencja Gazeta/Reuters

Украина хочет использовать существующую газопроводную инфраструктуру для экспорта водорода в Европу. Об этом в интервью австрийской газете Kurier заявил глава украинского минэнерго Герман Галущенко.

По его словам, европейская водородная стратегия предусматривает импорт свыше 10 млн тонн в год к 2030 году.

«Мы легко могли бы производить от 3,5 до 5 миллионов тонн», — сказал министр.

Он отметил, что для производства водорода можно было бы использовать территории, ставшие непригодными для сельского хозяйства в результате боевых действий.

4 марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС откажется от украинского транзита газа из России с 2025 года.

В этот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что его страна готова продлить транзит российского газа через свою газотранспортную систему, но только по просьбе европейской стороны и по новым договоренностям с РФ.

Ранее Путин рассказал, сколько Запад платит Украине за транзит российского газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами