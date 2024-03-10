На Украине придумали способ использования существующих газопроводов

Украина хочет использовать существующую газопроводную инфраструктуру для экспорта водорода в Европу. Об этом в интервью австрийской газете Kurier заявил глава украинского минэнерго Герман Галущенко.

По его словам, европейская водородная стратегия предусматривает импорт свыше 10 млн тонн в год к 2030 году.

«Мы легко могли бы производить от 3,5 до 5 миллионов тонн», — сказал министр.

Он отметил, что для производства водорода можно было бы использовать территории, ставшие непригодными для сельского хозяйства в результате боевых действий.

4 марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС откажется от украинского транзита газа из России с 2025 года.

В этот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что его страна готова продлить транзит российского газа через свою газотранспортную систему, но только по просьбе европейской стороны и по новым договоренностям с РФ.

Ранее Путин рассказал, сколько Запад платит Украине за транзит российского газа.