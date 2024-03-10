Иран начал разработку двух крупных нефтяных участков

Власти Ирана приступили к разработке двух нефтяных месторождений «Сепехр» и «Джафир» в юго-западной провинции Хузестан.J, 'njv сообщил министр нефти Джавад Оуджи, передает РИА Новости.

По данным чиновника средний ожидаемый объем добычи на обоих участках составляет 74 тыс. баррелей в сутки.

«В присутствии президента Эбрахима Раиси началась эксплуатация нефтяных месторождений Сепехр и Джафир со среднесуточной добычей 74 тысяч баррелей. Эти месторождения были введены в эксплуатацию за счет инвестиций в $2,8 млрд», — приводит слова Оуджи Telegram-канал иранского правительства.

Разработка новых месторождений должна помочь нарастить добычу углеводородов в исламской республике на фоне ослабления санкционного режима и попыток вернуться на мировые рынки.

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