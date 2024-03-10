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Несколько зарубежных компаний начали работы по восстановлению инфраструктуры Украины

Зарубежные фирмы приступили к работам по восстановлению инфраструктуры Украины

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Компаниями из Австрии, Германии, Дании и Турции начата работа по восстановлению инфраструктуры Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Турецкими фирмами будут восстанавливаться мосты и дороги. Кроме того, они, надеясь на преимущество в конкуренции за крупные контракты, поставляют энергогенераторы и мобильные больничные. В материале отмечается, что строительные подрядчики из Турции за два года завершили 70 проектов на общую сумму около $1 млрд.

Австрийские и немецкие компании восстанавливают инфраструктуру и предприятия комплекса. Дания перечислила $130 млн на восстановление судостроительного завода в Николаеве. Немецкая Rheinmetall объявила о намерении создать завод по производству артиллерийских снарядов. Компания Fixit, производящая, строительные материалы, с прошлого года ведет возведение на западе Украины нового производства, химическая компания Bayer осуществила инвестиции в производство семян.

Bloomberg считает, что военные действия могут помешать реализации многих планов, так как по объектам могут нанести удары. Еще одной проблемой стала нехватка из-за мобилизации рабочей силы.

До этого сообщалось, что блокада польских фермеров обвалила украинский импорт.

Ранее сообщалось, что совет директоров МВФ обсудит выдачу Украине транша на сумму $880 млн.

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