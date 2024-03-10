Срок кредитов на технику и мебель в России увеличился почти вдвое

В России за последние полгода срок возврата кредитов на технику и мебель за полгода увеличился почти в два раза, составив 21 месяц. Об этом со ссылкой на Объединенное кредитное бюро сообщает газета «Известия».

По имеющимся данным, в январе POS-кредиты, которые выдаются без посещения прямо в магазине или на сайте продавца, в среднем стали оформлять на 21 месяц. В прошлом году этот показатель составлял один год. Средняя величина кредита на товары и услуги в январе он составила 72 тыс. рублей против 55 тыс. год назад.

По мнению экспертов, одной из основных причин увеличения среднего срока POS-кредита является рост цен на товары и услуги. Кроме того, повлияли подъем ставок и политика Центробанка в части макропруденциального регулирования, которая направлена на снижение долговой нагрузки населения.

Эти изменения вынудили банки принимать меры к тому, чтобы ежемесячный платеж не увеличивался. Поэтому финансовые организации стали предоставлять покупателям займы на более длительный срок.

До этого сообщалось, что экономист предрек дальнейшее падение выдач ипотеки россиянам.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.