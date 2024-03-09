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На Западе оценили стоимость восстановления Украины

Bloomberg: на восстановление Украины могут выделить $1 трлн

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Станислав Красильников/РИА Новости

Страны Запада и руководители крупнейших компаний готовятся к масштабному восстановлению Украины после российско-украинского конфликта, на это может понадобиться более $1 трлн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Европейского инвестиционного банка.

В публикации отмечается, что частные инвесторы уже начали вкладывать деньги в Украину, а турецкие компании восстанавливают дороги и мосты в украинских городах.

По мнению экспертов издания, на восстановление инфраструктуры страны необходимо порядка 3,5 млн тонн стали в течение 5-10 лет. Один из крупных западных концернов планирует возвести предприятие по производству артиллерийских боеприпасов, а другой планирует настроить производство строительных материалов.

До этого австралийский миллиардер Эндрю Форрест объявил о намерении выделить $3,3 млн на обезвреживание мин на Украине.

Благотворительный фонд Minderoo Foundation, возглавляемый бывшей женой миллиардера, отправит 5 млн австралийских долларов ($3,3 млн) на «обезвреживание наземных мин в тех регионах Украины, где выращиваются сельскохозяйственные культуры, чтобы сделать их безопасными для фермеров».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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