На Западе оценили стоимость восстановления Украины

Страны Запада и руководители крупнейших компаний готовятся к масштабному восстановлению Украины после российско-украинского конфликта, на это может понадобиться более $1 трлн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Европейского инвестиционного банка.

В публикации отмечается, что частные инвесторы уже начали вкладывать деньги в Украину, а турецкие компании восстанавливают дороги и мосты в украинских городах.

По мнению экспертов издания, на восстановление инфраструктуры страны необходимо порядка 3,5 млн тонн стали в течение 5-10 лет. Один из крупных западных концернов планирует возвести предприятие по производству артиллерийских боеприпасов, а другой планирует настроить производство строительных материалов.

До этого австралийский миллиардер Эндрю Форрест объявил о намерении выделить $3,3 млн на обезвреживание мин на Украине.

Благотворительный фонд Minderoo Foundation, возглавляемый бывшей женой миллиардера, отправит 5 млн австралийских долларов ($3,3 млн) на «обезвреживание наземных мин в тех регионах Украины, где выращиваются сельскохозяйственные культуры, чтобы сделать их безопасными для фермеров».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.