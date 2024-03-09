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Премьер-министр Польши не смог убедить фермеров прекратить протесты

Польские фермеры: встреча с премьером закончилась ничем, протесты продолжатся

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farmer.pl

Один из лидеров протестующих польских фермеров Томаш Обшаньский заявил, что они продолжат протесты, так как состоявшаяся встреча аграриев с премьером Дональдом Туском закончилась ничем. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Обшаньского, в рамках переговоров ничего не было решено, а Туск сказал, что у него некомпетентные чиновники и что у него нет отчетов.

Обшаньский добавил, что в целом происходит «огромный хаос», а премьер утверждает, что у него связаны руки и он ничего не может сделать.

Он добавил, что протесты фермеров продолжатся. Следующая крупная акция, в рамках которой планируют блокаду дорог и городов, состоится 20 марта.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск на переговорах с протестующими фермерами заявил, что граница с Украиной не будет закрыта для поступающих через нее украинских сельскохозяйственных товаров.

Представитель фермеров Анджей Собочиньский подчеркнул, что границы не закроют, но будут снимать излишки зерна за счет государства.

Ранее польская оппозиция собралась инициировать вотум недоверия главе МВД страны.

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