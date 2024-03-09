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В России выделили более 17 млрд рублей на содержание эвакуированных из сектора Газа

Правительство РФ выделило более 17 млрд рублей на эвакуированных из сектора Газа

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Saeed Jaras/Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому субъектам РФ передадут 17,7 млрд рублей из резервного правительственного фонда в качестве компенсации средств, потраченных в 2023 году на размещение эвакуированных из сектора Газа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выделенные средства должны покрыть размещение эвакуированных сроком на шесть месяцев. Деньги выделены из расчета 913 рублей в день на проживание в пункте временного размещения одного беженца. 415 рублей в день выделено на питание одного человека.

Выделенные средства получат Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Калужская, Липецкая, Московская, Тверская и Челябинская области.

В конце декабря директор департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) министерства иностранных дел РФ Юрий Горлач заявил, что в секторе Газа остается небольшое число граждан России, загранпредставительства стараются оказывать им помощь индивидуально. Он добавил, что с начала ноября российская сторона смогла эвакуировать из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом около 1300 человек.

Ранее специальный борт МЧС России прибыл в Египет с партией гумпомощи для населения Газы.

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