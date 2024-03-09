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«Газпром» назвал объем транзита газа для Европы через Украину

«Газпром»: транзит российского газа через Украину составил 42,3 млн кубометров

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Karoly Arvai/Reuters

«Газпром» 9 марта подает газ в Европу транзитом через территорию Украины в объеме 42,3 млн куб. м в сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные российского холдинга.

Прокачка ведется через газоизмерительную станцию «Суджа». Заявка на транзит энергоносителя на ГИС «Сохрановка» была снова отклонена украинской стороной, уточнили в «Газпроме».

Днем ранее, 8 марта, объем транзита по направлению составил 42,4 млн куб. м в сутки.

Маршрут через Украину является единственным путем для поставок российского газа потребителям в Западной и Центральной Европе. Подробнее о том, как после официального отказа страны ЕС продолжают закупать газ у России, — в материале «Газеты.Ru».

В феврале Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков СПГ в Испанию. Также королевство активно закупало топливо у Алжира и США.

Ранее стало известно, какая страна в 2023 году стала лидером по экспорту газа в Европу.

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