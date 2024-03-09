Сэм Альтман вернулся в совет директоров OpenAI

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, создатель ChatGPT, вернется в состав совета директоров компании. Об этом сообщила пресс-служба OpenAI.

Решение о возвращение Альтмана в совет директоров было принято по итогам проверки юридической фирмы WilmerHale. Кроме того, руководители OpenAI одобрили изменения в структуре управления компанией. В частности, был принят новый набор руководящих принципов корпоративного управления, появилась горячая линия для анонимного оповещения всех сотрудников и подрядчиков.

По данным WilmerHale, исключение Альтмана из совета директоров произошло в результате разрыва отношений и потери доверия между предыдущим составом совета директоров и гендиректором.

17 ноября 2023 года совет директоров OpenAI принял решение отправить в отставку Сэма Альтмана из-за того, что он «не был откровенен» при взаимодействии с советом. Конкретная причина не афишировалась. Альтман вернулся на пост гендиректора через две недели после увольнения, но не в совет директоров.

Ранее в OpenAI отвергли иск Илона Маска.