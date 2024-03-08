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В России зафиксировали рекордный рост прибыли компаний в 2023 году

Росстат: российские компании нарастили прибыль на 35% по итогам 2023 года

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Shutterstock

Прибыль российского бизнеса в 2023 году выросла на треть по сравнению с предыдущим годом и достигла 33,3 трлн руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата о финансовых результатах деятельности организаций.

«Совокупная прибыль российских компаний в 2023-м увеличилась на 24%, до 38,3 трлн руб., а убыток, напротив, сократился на 19,5%, до 5 трлн руб.», — пишет издание.

В результате доля прибыльных организаций в экономике выросла до 75,3%, а убыточных снизилась до 24,7%. Наибольший прирост сальдированного финрезультата зафиксирован в административной деятельности и сопутствующих услугах — в 7,3 раза, до 1,1 трлн руб., а также в профессиональной, научной и технической сферах — в 7,1 раза, до 1,49 трлн руб.

По мнению экспертов ЦМАКП и ВШЭ, на рост рентабельности бизнеса повлиял бюджетный импульс. «Административная деятельность и профнаучтех — сферы, связанные с бюджетными расходами. На их рентабельность мог повлиять колоссальный бюджетный импульс 2023 года, который, по оценкам Минфина, превысил 5% ВВП», — отметил начальник отдела анализа ВШЭ Владимир Бессонов.

Значительно увеличился финрезультат в сфере услуг (в 5 раз, до 31,9 млрд руб.), финансов и страхования (в 2,7 раза, до 2,7 трлн руб.), а также культуры, спорта и досуга (в 2,5 раза, до 59 млрд руб.).

При этом снизилось сальдо прибылей-убытков в добыче угля (на 54%), химпроме (на 40%), производстве бумаги (на 22%) и лекарств (на 14%). Наибольшее падение — на 79% — продемонстрировала деятельность воздушного и космического транспорта.

Накануне были названы регионы с большим количеством женщин-предпринимательниц.

Ранее в России отметили рост инвестиционной активности женщин.

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