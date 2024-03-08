Дорожающее какао не отпугивает любителей шоколада

Рост цен на какао-бобы, ключевой ингредиент для производства шоколада, продолжает бить рекорды, но пока не сказывается на глобальном спросе. Об этом сообщает CNBC.

Аналитики, опрошенные изданием, считают, что стоимость какао может подняться еще выше.

Опасения по поводу поставок какао из Западной Африки, на долю которой приходится около 75% мирового производства, в последние месяцы подогревали рынок. На Нью-Йоркской бирже фьючерсы на какао-бобы в среду торговались на уровне $6549 за метрическую тонну. Контракт взлетел более чем на 57% с начала года, впервые превысив $6 тыс. в прошлом месяце.

«Обычно при таких астрономически высоких ценах на сельхозтовары вы ожидаете падения спроса, но в случае с какао мы этого не наблюдаем», — отметил аналитик Rabobank Пол Джоулз,.

По его словам, одна из причин — шоколад для потребителей остается «обязательной» покупкой. Кроме того, многие производители закупают какао по контрактам, заключенным заранее.

Джоулз ожидает некоторого снижения спроса во втором полугодии на фоне очень «напряженной» ситуации с предложением и спросом. Гигант Hershey уже предупредил, что высокие цены на какао ограничат рост прибыли в 2023 году.

«Ключевой вопрос: насколько выше могут вырасти цены на какао, чтобы привести к значительному падению спроса и восстановлению баланса на рынке», — считает аналитик ING Уоррен Паттерсон .

Основная проблема — снижение поставок из Западной Африки из-за неблагоприятных погодных условий. На Кот-д'Ивуар приходится 44% мирового производства, на Гану — 14%. Высокие осадки в 2023 году привели к распространению болезней и логистическим трудностям, а в этом году засуха и сильные ветры вызывают новые опасения.

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