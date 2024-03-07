В Армении сообщили о рисках при выходе из ЕАЭС

Министр финансов Армении Ваге Ованисян заявил, что выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет рискованным для республики, поскольку она экономически зависит от России, передает ТАСС.

По его словам, Армения находится в достаточно большой зависимости от России по различным направлениям, включая экспорт, импорт, энергетику и прочее. Он отметил, что, чтобы укрепить суверенитет, зависимость от одной точки, какой бы она ни была, должна быть диверсифицирована.

«Зависимость от какого-либо одного места нежелательна. Я думаю, что было бы рискованно [выходить из ЕАЭС]», — ответил он на вопрос журналиста о последствиях отказа от членства в организации.

6 марта Армения направила России официальное письмо о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц, расположенном в 12 км к западу от Еревана. Как заявил секретарь Совбеза страны Армен Григорян, в воздушной гавани должны нести службу только армянские пограничные войска. В Госдуме РФ уверены, что следом за выведением российских пограничников из аэропорта могут последовать и другие решения относительно присутствия российских сил в Армении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Россия ужесточит импорт автомобилей через зону ЕАЭС.