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Стала известна причина слабости экономики Европы

Глава ЕЦБ Лагард: экономика еврозоны остается слабой из-за снижения экспорта

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Yves Herman/Reuters

Экономика еврозоны остается слабой, так как экспорт идет на спад. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на брифинге, передает РИА Новости.

»<…> потребители продолжают сдерживать расходы, <…> а компании снижают экспорт, что отражает замедление внешнего спроса и некоторое снижение конкурентоспособности», — отметила она.

Глава ЕЦБ обратила внимание, что снижение инфляции и рост зарплат должны привести к увеличению доходов, простимулировать экономический рост.

По мнению Лагард, негативный эффект от недавних повышений учетной ставки ЕЦБ ослабеет, что должно привести к увеличению спроса на экспорт из стран еврозоны.

До этого стало известно, что ЕЦБ закончил 2023 год с убытком впервые за последние 19 лет. Регулятор рассчитывает снова вернуться к стабильной прибыли лишь через несколько лет.

В январе банк сохранил рекордный уровень ставки в 4,5% годовых, несмотря на прогнозы о смягчении политики.

Ранее Дерипаска рассказал о возможном будущем российской экономики через пять лет.

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