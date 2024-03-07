В выходные в павильоне «Роснефти» на ВДНХ расскажут про работу нефтяников ХМАО

В выходные 8-10 марта в павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» на ВДНХ продолжатся Дни Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и пройдут мероприятия в честь международного женского дня. Об этом сообщи в пресс-службе нефтяной компании.

Праздничную программу откроет лекция «Нефть и красота». Гостям павильона расскажут о вкладе женщин-ученых в развитие нефтяной промышленности, а также о продуктах, сделанных из нефти.

Участницы дискуссии «Совмещение традиционной роли женщины-матери и профессиональной карьеры» обсудят, как совмещать работу и семью.

На площадке компании также пройдут лекции «Генетика и женское здоровье» и «Правильное питание как основа здорового образа жизни».

Кроме этого, гости смогут поучаствовать в тематических викторинах и мастер-классах.

В рамках Дней ХМАО-Югры посетителей павильона «Роснефти» познакомят с производственными и социальными достижениями дочерних предприятий компании.

Гостей также представят документальные фильмы и предложат посетить фотовыставку.

Утром 10 марта в павильоне пройдет презентация музыкального фэнтезийного фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя, снятого по мотивам одноименного мультфильма.

В «Роснефти» отмечают, что Ханты-Мансийский автономный округ-Югра — основной нефтегазоносный район России и один из крупнейших нефтедобывающих регионов мира.

Доля «Роснефти» в нефтедобыче региона составляет 40%.

Экспозиция «Роснефти» на ВДНХ размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.