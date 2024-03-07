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Россиянам рассказали, как правильно торговаться при покупке жилья

Аналитик Мищенко: при покупке квартиры нельзя сразу же прибегать к торгу

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Depositphotos

При покупке жилья нельзя сразу пытаться сбить на него цену. Перед этим нужно подготовиться и узнать, если ли для этого объективные причины. Таким мнением поделилась с «Известиями» руководитель департамента городской недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Один из главных этапов торга — подготовка, отметила эксперт. Важно предварительно проанализировать рынок, изучить предложение в понравившейся локации, цены на схожие лоты, пояснила она.

Лучшая стратегия: выбрать сразу несколько объектов, посетить их и понять, готовы ли собственники торговаться и на какой дисконт они могут пойти, советует Мищенко. Тогда при общении с владельцем наиболее понравившейся квартиры покупатель сможет выстроить четкий план дальнейших действий, подчеркнула аналитик.

В процессе переговоров о сумме сделки Мищенко рекомендует приводить грамотные аргументы, при этом делая акцент на позитивном. Указывать на недостатки квартиры и давить на жалость не стоит, подчеркнула она.

Выдачи ипотеки в России с начала года рухнули до четырехлетнего минимума. Аналитики считают, что данный тренд продолжится и дальше.

Ранее в Госдуме предрекли рост числа отказов россиянам в ипотеке.

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