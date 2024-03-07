Tesla вылетела из топ-10 самых дорогих компаний США

Tesla вылетела из десятки крупнейших по капитализации компаний в США, опустившись на 11-ю строчку. Об этом свидетельствуют данные TradingView.

В ходе торгов 6 марта акции производителя электромобилей упали на 2,32%. В результате рыночная стоимость компании опустилась до $562,24 млрд. Между тем бумаги ближайшего преследователя — Visa — незначительно подорожали, а капитализация компании выросла до $563,38 млрд, что позволило одной из крупнейших в мире платежных систем обойти Tesla в рейтинге.

Сейчас в топ-10 самых дорогих американских компаний входят Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Aplhabet, Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Berkshire Hathaway, Eli Lilly, Broadcom и Visa.

Котировки Tesla снижаются с начала 2024 года. За два месяца они опустились уже почти на 29%, что привело к падению рыночной стоимости компании на $228 млрд.

На днях Илон Маск лишился звания богатейшего человека мира. Титул отобрал основатель Amazon Джефф Безос.

Ранее сообщалось, что Tesla разрешит открывать машину при помощи Apple Watch.