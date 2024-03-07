Экономист предрекла дальнейшее снижение уровня бедности в России

Уровень бедности в России в 2024 году может снизиться с 9,3% от общей численности населения страны до 8%. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

То есть по итогам года число малоимущих россиян может уменьшиться с 13,5 млн до 12 млн человек.

«До 8% — вполне реально. Численность малоимущих граждан зависит в большей степени от социальных выплат, роста минимального размера оплаты труда и сокращения безработицы. Как раз в 2024 году произошла индексация социальных выплат, на 18,5% увеличился МРОТ, и сейчас самый низкий уровень безработицы», — отметила экономист.

По ее словам, в целом в России растут как номинальные, так и реальные доходы населения.

«Также с начала года инфляция находится на низком уровне. И если в течение года инфляция не будет расти, это также будет способствовать как снижению уровня бедности, так и росту доходов. Так что можно ожидать дальнейшего снижения уровня бедности», — заключила Швец.

По данным Росстата, число россиян с доходами ниже границы бедности по итогам 2023 года составило 13,5 млн человек или 9,3% от общей численности населения страны. Это меньше, чем в 2022 году, когда уровень бедности достигал 9,8%. Граница бедности, по данным Росстата, в последнем квартале 2023 года достигла 14 754 рублей в месяц. В среднем за 2023 год этот показатель составил 14 339 рублей против 13 545 рублей годом ранее.

Ранее экономист оценил данные Росстата о росте доходов россиян.