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Объем ФНБ превысил 12 трлн рублей

Минфин: объем ФНБ в феврале вырос на 336 млрд рублей

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Общий объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России за февраль вырос на 336 млрд рублей. По состоянию на 1 марта он составил 12,258 трлн рублей или 6,8% прогнозируемого на 2024 год ВВП. Это следует из данных на сайте Минфина РФ.

Для сравнения: на начало прошлого месяца объем ФНБ составлял 11,922 трлн рублей или 6,6% прогнозируемого ВВП.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Центробанке РФ за период с 15 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года составила $22,7 млн. Объем ликвидных активов фонда на 1 марта составил $54,9 млрд.

До этого стало известно, что в декабре 2023 года остатки средств ФНБ в евро были обнулены. Все активы теперь размещены в китайских юанях, золоте и рублях.

Ранее в Банке России заявили о недооцененности юаня.

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