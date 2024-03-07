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В Минэкономразвития оценили вклад домохозяек в ВВП страны

Минэкономразвития: домашний труд россиянок составляет 13% ВВП страны

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Труд домохозяек, если его оценивать по минимальному размеру оплаты труда, составляет 13% ВВП России, рассказала замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.

«Если бы женщинам платили минимальную оплату труда за занятия домашним хозяйством, это было бы 13% ВВП», — заявила Илюшникова.

Она отметила, что женщины на 75% чаще мужчин занимаются уходом за пожилыми людьми и детьми и при этом умеют расставлять жизненные приоритеты. Илюшникова привела в пример статистику за 2023 год, согласно которой порядка 1,4 млн россиянок стали самозанятыми либо индивидуальными предпринимателями.

До этого сообщалось, что в последнее время наблюдается рост спроса на специалистов женского пола в профессиях, традиционно считавшихся «мужскими». Так, чаще женщины стали трудиться в сельскохозяйственном секторе или искать свое призвание в технических профессиях.

Ранее стало известно, что у женщин, проживших вблизи бедных районов в детском и молодом возрасте, снижен овариальный резерв — показатель количества и качества яйцеклеток, что влияет на репродуктивную функцию.

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