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Стало известно, сколько россиянок взяли ипотеку

Почти половина опрошенных россиянок взяли ипотеку или скоро это сделают

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Pexels

Около половины — 47% — опрошенных россиянок уже взяли ипотечный кредит или планируют сделать это в ближайшее время. Большинство из них — 68% — покупают жилье в молодом возрасте — от 26 до 30 лет. Это следует из опроса страховой компании «Росгосстрах» и девелопера ПИК в преддверии 8 Марта. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Наиболее востребованными ипотечными программами среди жительниц России оказались ипотека с материнским капиталом (33% опрошенных), стандартная программа на квартиру в новостройке (25%) или вторичном жилье (16%). Размер ипотечной ставки и первоначального взноса (по 39%) являются решающими критериями выбора. Помимо этого 28% респонденток обращают внимание на комфортную сумму ежемесячного платежа — для большинства (63%) она составляет менее 50 тыс. рублей.

Примечательно, что многие россиянки ответственно подходят к вопросу ипотеки и обращаются за консультацией к экспертам: юристам (28%), специалистам по финансам (16%) и брокерам (11%), однако чаще всего это делают именно замужние женщины.

Рассчитаться за приобретенное жилье больше половины жительниц России (56%) планируют в течение ближайших 10-15 лет, а 10% — в срок до трех лет. Интересно, что данный показатель не зависит от суммы ежемесячного платежа.

Для большинства российских женщин (39%) основной причиной приобретения жилья стало появление ребенка. Для 27% мотивацией являлось желание жить отдельно от семьи, и только 7% рассматривали приобретение квартиры как источник пассивного дохода. Помимо этого, россиянки связывают решение об ипотечном страховании с желанием обезопасить себя (16%) или обеспечить жильем родственников (7%).

Часто ипотека приобретается семейными парами, в этом случае почти половина опрошенных женщин (43%) предпочитают оформлять ипотечный кредит именно на своего супруга. Однако для 31% женщин решение об ипотечном кредитовании стало полностью самостоятельным.

Чтобы обезопаситься от непредвиденных обстоятельств большинство россиянок (70%) приобретают ипотечное страхование — недвижимости, имущества с мебелью и отделкой или титула собственности. Чаще всего компанию для предоставления этой услуги женщины выбирают в банке при оформлении ипотеки.

В опросе приняли участие 1365 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в крупных городах России.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что россиянам делать при отказе в кредите.

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