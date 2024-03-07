ЕС введет новые санкции против России из-за смерти Навального

Евросоюз готовит новые санкции в отношении России из смерти Алексея Навального в исправительной колонии в поселке Харп. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно черновику санкционного проекта, в него войдут 35 физических лиц и два юридических. Отмечается, что среди них чиновники, судьи, сотрудники колоний ИК-3 и ИК-6. Список имен агентство не указывает.

29 февраля Politico писало, что восемь стран Европы прилагают дипломатические усилия для разработки Евросоюзом новых санкций, направленных против российских чиновников из-за смерти Навального.

1 марта Австралия объявила о санкциях против России из-за смерти Алексея Навального. 3 марта стало известно, что Канада ввела санкции из-за смерти Навального.

Ранее Белый дом объяснил, зачем США ввели новые санкции против России.