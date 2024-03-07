Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС введет новые санкции против России из-за смерти Навального

Bloomberg: ЕС готовит новые санкции против России из-за смерти Навального

close
100%
Nils Meilvang/Reuters

Евросоюз готовит новые санкции в отношении России из смерти Алексея Навального в исправительной колонии в поселке Харп. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно черновику санкционного проекта, в него войдут 35 физических лиц и два юридических. Отмечается, что среди них чиновники, судьи, сотрудники колоний ИК-3 и ИК-6. Список имен агентство не указывает.

29 февраля Politico писало, что восемь стран Европы прилагают дипломатические усилия для разработки Евросоюзом новых санкций, направленных против российских чиновников из-за смерти Навального.

1 марта Австралия объявила о санкциях против России из-за смерти Алексея Навального. 3 марта стало известно, что Канада ввела санкции из-за смерти Навального.

Ранее Белый дом объяснил, зачем США ввели новые санкции против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Все новости на тему:
Смерть Навального
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами