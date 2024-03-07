Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции заявили, что торговля с РФ может принести «большие неприятности» Анкаре

Aydınlık: торговля с РФ в условиях санкций сулит неприятности турецкой экономике

close
100%
Depositphotos

Продолжение торговых отношений с Россией в условиях жесткого санкционного давления США может принести Анкаре большие неприятности, заявил в интервью газете Aydınlık заместитель председателя крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Волкан Демир.

«США следят за торговлей с Россией через свою собственную систему, а MASAK (Совет по расследованию финансовых преступлений. — Прим. ред.) в Турции следит за ней. Всего 15 дней назад она внесла в черный список 7 компаний», — заявил политик.

При этом Демир назвал «бульварными» все публикации об угрозах американской стороной экспортерам Турции.

Проблема с расчетами между Россией и Турцией обострилась в январе. Стороны работают над ее решением. В качестве одного из способов предлагалось перейти на систему бартера.

Ранее турецкая лира рекордно обвалилась к рублю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами