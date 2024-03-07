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В России резко выросло производство вина

Производство вина в России за зиму выросло на треть

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Depositphotos

Российские виноделы в январе — феврале нарастили производство на 31,2%, до 4,44 млн дал виноградных вин. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Производство игристых вин за два месяца выросло на 25,6% в годовом выражении и составило 2,08 млн дал. Выпуск ликерных вин увеличился на 40%, до 242,6 тыс. дал.

Также за этот период в России стали производить больше водки. Показатель вырос не столь значительно — +5,5% к аналогичному периоду 2023 года, до 10,36 млн дал.

Между тем производство коньяка сократилось до 1,16 млн дал (-5,4%), а слабоалкогольных напитков — до 2,76 млн дал (-5,7%).

На днях Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) предложила ввести пошлины в 200% на вино из стран НАТО. В 2023 году из 31 страны альянса свое вино поставляли в РФ 19 стран.

Ранее экономист Павел Сигал предупредил, что высокие пошлины на вино из стран НАТО ударят по карману россиян.

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