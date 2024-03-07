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Андрей Молчанов покинул пост генерального директора девелопера ЛСР

Андрей Молчанов ушел с поста генерального директора девелопера ЛСР

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Shutterstock

Андрей Молчанов, являвшийся генеральным директором девелоперской компании ЛСР, покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

В соответствии с решением совета директоров компании полномочия Молчанова будут досрочно прекращены. Также Молчанов подал заявление о выходе из состава совета директоров.

Новым генеральным директором компании на ближайшие три года был избран Дмитрий Кутузов, занимавший пост финансового директора ЛСР.

До этого министерство финансов США ввело санкции против крупнейшего в России девелопера ПИК.

Ранее сообщалось, что генеральный директор компании-девелопера «Самолет» Елистратов покидает свой пост.

До этого эксперт предупредил о возможном крахе рынка жилья в России.

Ранее стало известно, что руководитель Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев уходит в отставку.

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