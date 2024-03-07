Стало известно, как российские компании относятся к подработкам сотрудников

Больше половины опрошенных компаний (54%) заявили о нейтральном отношении к тому, что их подчиненные подрабатывают в свободное время. Об этом свидетельствует совместный опрос «Работы.ру» и сервиса «Подработка», копия есть у «Газеты.Ru».

Около 16% респондентов отметили положительный эффект от подработок, в то время как 26% уверены, что это негативно влияет на производительность сотрудников. В 4% компаний дополнительная занятость работников запрещена.

Среди тех, кто позитивно или нейтрально оценивает влияние подработки, 84% выделили ее основное преимущество — возможность дополнительного заработка для персонала. По мнению 83% опрошенных, на подработке сотрудники могут завести полезные связи, которые пригодятся в основной работе. 70% респондентов считают, что это помогает прокачать навыки тайм-менеджмента, а 66% указали на получение нового опыта в качестве плюса. Еще 16% уверены, что подработка снижает риск профессионального выгорания благодаря разнообразию задач.

32% респондентов, негативно оценивающих подработки сотрудников, высказали опасение, что для дополнительного заработка персонал может использовать ресурсы компании, что недопустимо.

Еще 37% респондентов уверены, что подработка снижает эффективность работников, а 36% видят риск конфликта интересов. Около трети опрошенных (31%) считают, что это может привести к выгоранию сотрудников.

Почти 26% заявили, что подработка отвлекает персонал от основных обязанностей, а 21% допустил возможность, что сотрудники в итоге сделают подработку основным местом работы и уволятся.

Опрос прошли более 350 представителей компаний из всех регионов России, включая руководителей, HR-директоров, рекрутеров и специалистов по персоналу.

До этого психолог объяснил причины профессионального выгорания россиян.

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