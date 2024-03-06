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Росстат отчитался о сокращении числа малоимущих россиян

Число малоимущих в РФ сократилось до 13,5 млн человек в 2023 году

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Число россиян с доходами ниже границы бедности по итогам 2023 года составило 13,5 млн человек или 9,3% от общей численности населения страны. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Это меньше, чем в 2022 году, когда уровень бедности достигал 9,8%.

В I квартале 2023 года за чертой бедности находились 19,6 млн россиян (13,5%), во II квартале — 15,7 млн (10,8%), в первом полугодии — 17,3 млн (11,9%). В III квартале число малоимущих сократилось до 14,8 млн человек (10,2%), а с января по сентябрь — до 16 млн человек (11,1%).

Наименьший показатель бедности был зафиксирован в IV квартале 2023 года — 9,9 млн человек, или 6,8% от общей численности населения.

Граница бедности, по данным Росстата, в последнем квартале 2023 года достигла 14 754 рублей в месяц. В среднем за 2023 год этот показатель составил 14 339 рублей против 13 545 рублей годом ранее.

В начале марта экономист оценил данные Росстата о росте доходов россиян.

Ранее Путин поручил кабмину сосредоточиться на повышении реальных доходов россиян.

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