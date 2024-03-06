Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Огурцы в России резко подешевели

Минэкономразвития: огурцы в России подешевели более чем на 5% за неделю

close
100%
Depositphotos

За неделю с 27 февраля по 4 марта 2024 года огурцы в России подешевели сразу на 5,24%. Это следует из обзора Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации», который поступил в редакцию «Газеты.Ru».

Неделей ранее огурцы упали в стоимости на 1%. То есть темпы снижения цен на овощ взлетели более чем в пять раз.

В целом плодоовощная продукция подешевела на 0,51% с 27 февраля по 4 марта. Уменьшились цены на картофель (-0,26%), замедлился рост цен на помидоры (+1,86%) и овощи «борщевого набора». В частности, стоимость капусты повысилась на 2,28%, моркови — на 1,22%. На прошлой неделе помидоры подорожали на 2,2%, капуста — на 2,4%, морковь — на 1,6%.

На другие продукты питания темпы роста цен сохранились практически на уровне прошлой недели (0,14%). Ускорилось удешевление яиц (-0,70%) и мяса кур (-0,14%), цены на свинину практически не изменились (+0,01%). Гречка подешевела на 0,23%.

С 27 февраля по 4 марта 2024 года инфляция на потребительском рынке в целом замедлилась до 0,09%, год к году темпы роста цен составили 7,59%. Цены на непродовольственные товары за неделю повысились на 0,07%. В секторе услуг рост цен замедлился до 0,04% на фоне возобновления снижения стоимости авиабилетов на внутренние рейсы.

За неделю с 20 по 26 февраля 2024 года темпы роста потребительских цен оказались на уровне 0,13%. В сегменте продовольственных товаров инфляция замедлилась до 0,19% с 0,25% неделей ранее.

Ранее стало известно о замедлении инфляции в России в 2024 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами