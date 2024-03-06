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Экономист рассказал, что россиянам делать при отказе в кредите

Экономист Лобода: при отказе в кредите россияне могут взять залоговый заем

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Павел Бедняков/РИА Новости

Если банк отказал в кредите, а деньги нужны, заемщик может рассмотреть вариант залогового кредита. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, комментируя прогноз о возможном росте отказов россиянам в кредитах на 20-30%.

«Правда, такой вариант подойдет, только если у человека есть в собственности квартира. Доли в квартирах с несколькими собственниками в залог принимают далеко не все банки. Некоторые банки дают кредиты под залог автомобиля. Но не все, ну и, конечно, для залога нужно иметь автомобиль», — пояснил экономист.

Если человек не хочет наращивать долги (и правильно делает), он может просто продать какое-либо ненужное имущество, при условии, что сможет выручить за него необходимую сумму, уточнил Лобода. Еще можно подумать о том, чтобы занять денег у знакомых или родственников — они хотя бы проценты не возьмут, добавил экономист.

По его словам, банки отказывают в кредитах россиянам с высокой долговой нагрузкой. Поэтому при получении такого отказа заемщику нужно радоваться, что долговая нагрузка не вырастет еще больше, счел Лобода.

«С высоким показателем долговой нагрузки, особенно если он приближается к 50%, лучше вообще больше кредитов и займов не набирать. Кроме того, даже в надежных микрофинансовых организациях при высокой долговой нагрузке трудно получить даже микрозайм, а если и удастся получить, то под очень высокий процент, что в дальнейшем может создать трудности в обслуживании долга», — отметил экономист.

Количество отказов по заявкам на кредит может увеличиться на 20–30% из-за изменений в системе оценки рисков (скоринга) заемщиков, в которую банки и микрофинансовые организации (МФО) начали включать прогноз вероятности банкротства, написала газета «Известия» со ссылкой на представителей бюро кредитных историй и финорганизаций, а также экспертов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, какой уровень долговой нагрузки россияне считают приемлемым.

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