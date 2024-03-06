В ФАС раскрыли текущие рыночные доли Wildberries и Ozon

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) подсчитали, что на долю рынка маркетплейса Wildberries приходится 47%, а на Ozon — 35,5%. Об этом заявил замглавы ФАС Петр Иванов на заседании круглого стола Совета Федерации, посвященного регулированию маркетплейсов, передает РБК.

«Следовательно, запрет, установленный законом о защите конкуренции на злоупотребление доминирующим положением, применяется к этим компаниям в полной мере», — подчеркнул Иванов.

Он также представил данные об общей динамике развития рынка маркетплейсов в России. По его словам, за период с 2021 года по третий квартал 2023 года товарооборот на этих площадках вырос более чем в семь раз — с 167 млрд до 1,214 трлн рублей ($2,2 млрд — $16,4 млрд). Количество продавцов, реализующих товары через маркетплейсы, увеличилось в семь раз и достигло 700 тыс. уникальных организаций, включая самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

В январе глава ФАС Максим Шаскольский заявлял, что совокупная доля Wildberries и Ozon на рынке составляет около 80%, что свидетельствует об их доминирующем положении. При этом сам факт доминирования не является нарушением, однако случаи злоупотребления им могут повлечь антимонопольные меры со стороны службы.

Ранее в ФАС назвали правильным продолжение параллельного импорта.