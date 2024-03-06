Юань упал ниже 12,5 рубля впервые с 5 февраля

Курс юаня на торгах в среду опустился ниже 12,5 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи. Китайская валюта торгуется ниже этой отметки впервые с 5 февраля.

По состоянию на 11:28 по московскому времени юань стоил 12,48 рубля. В то же время доллар торговался по 90,2 рубля, евро — 98,05 рубля.

«Рост рубля ограничивается снижением нефтяных цен, а также укреплением американской валюты. Значительных факторов для снижения рубля нет. Стратегическую поддержку ему оказывает жесткая монетарная политика ЦБ, а также реализация валютной выручки в рамках указа президента», — пишет в своей заметке руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко.

Накануне курс турецкой лиры установил новый антирекорд. Валюта на торгах во вторник впервые опустилась ниже 2,9 рубля. Эксперты объясняют ослабление лиры высокой инфляцией в Турции и проблемами с расчетами Анкары и Москвы.

Ранее в Банке России заявили о недооцененности юаня.