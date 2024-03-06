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Россияне стали чаще ездить в Саудовскую Аравию

Турпоток из России в Саудовскую Аравию за 2023 год вырос вдвое

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Россияне в 2023 году совершили 106 тыс. поездок в Саудовскую Аравию. Это в два раза больше, чем годом ранее, пишет РБК со ссылкой на директора управления по туризму арабской страны Фахду Хамидаддина.

Для сравнения: в 2022 году туристы из России совершили 55 тыс. поездок в Саудовскую Аравию.

Цели у российских путешественников разные. Кто-то отправляется в страну для того, чтобы совершить паломничество в Мекку и Медину. Другие едут ради отдыха. Число туристов из последней категории значительно выросло в прошлом году, отметил Хамидаддин.

Всего за 12 месяцев Саудовскую Аравию посетили 106,2 млн иностранцев, что на 12% больше показателя за 2022 год. В результате королевство стало самым быстрорастущим по числу пребывающих туристов среди стран G20.

Интерес россиян к арабским странам продолжает расти. Так, этой зимой Катар впервые вошел в топ-10 востребованных у путешественников из РФ направлений.

Ранее Авиасейлс назвал самые популярные у россиян города для поездок в марте.

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