Владельцы ЧЭМК оспорили передачу акций предприятия государству

Владелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов и его супруга Людмила Антипова оспорили решение суда о передаче государству акций заводов группы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию арбитражного суда Свердловской области.

Отмечается, что супруги Антиповы подали апелляционную жалобу 5 марта. Также АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов» подали ходатайства об отмене обеспечительных мер.

В пресс-службе Арбитражного суда уточнили, что жалоба будет рассмотрена в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде в Перми.

До этого издание РБК сообщало, что активы Челябинского электрометаллургического комбината, принадлежавшие миллиардеру Антипову, могут передать госкорпорации «Ростех». Госкорпорация может оставить себе 25% акций, остальные 75% будут проданы частному инвестору, сообщает источник.

Ранее правоохранители задержали владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова.