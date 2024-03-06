Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Яндекс Недвижимость обновила дизайн и систему поиска

Сервис Яндекс Недвижимость повысил технологичность выбора квартир

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Сервис Яндекс Недвижимость провел ребрендинг, обновил систему поиска квартир и повысил технологичность выбора жилья, сообщили в пресс-службе компании.

Команда сервиса представила пользователям новую бренд-платформу классифайда, в рамках которой он получил новую главную страницу, отличительные элементы фирменного стиля и логотип.

Приоритетное расположение на главной странице Яндекс Недвижимости заняли сервисные функции — Яндекс Аренда и Подбор новостроек для покупки. Эти сервисы теперь объединены в общую коммуникационную рамку «Под ключ».

Также обновлен раздел поиска недвижимости: теперь в сервисе появились фильтры-плитки, соответствующие наиболее популярным пользовательским запросам.

В компании пояснили, что за 10 лет существования сервиса рынок жилья сильно трансформировался. Поменялись не только строительные нормы, законодательство, ипотечные программы, но и пользовательское поведение.

По словам руководителя продукта Яндекс Недвижимость Алексея Широкова, сервисные модели — это комфортная альтернатива самостоятельному процессу подбора и аренды, где рутинные задачи с пользователя снимают команда Яндекса и технологии.

Одной из новых сервисных функций является подбор жилья в новостройках под индивидуальный запрос пользователя. С помощью технологий и алгоритмов эксперты Яндекс Недвижимости будут бесплатно формировать список наиболее подходящих конкретному пользователю предложений, а затем помогут связаться с представителями компании-девелопера для выхода на сделку.

Сервис Яндекс Аренда позволяет собственнику сдать квартиру, не встречаясь с арендатором. Сервис проведет оценку стоимости найма, создаст 3D-тур по квартире и поможет заключить договор.

Новый логотип – это многослойный объект, где есть и буква (Н, лежащая в перспективе), и образ (две стоящие рядом новостройки). Старая домоформа в логотипе поменялась на более актуальную и привычную – форму современного многоэтажного жилого дома.

На данном этапе изменились сайт и мобильная версия сервиса Яндекс Недвижимость. Мобильное приложение обновится в течение ближайших недель, уточнили в компании. А полностью новая дизайн-система будет внедряться в продукт и визуальные коммуникации в течение года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами