Ипотечный брокер предрек рост цен на аренду квартир в России

В марте цены на аренду однокомнатных квартир и студий в России прибавят до 10% по сравнению с февралем. Такой прогноз «Газете.Ru» дал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По данным «Авито Недвиджимости», в феврале снять однокомнатную квартиру или студию в России можно было в среднем за 25 тыс. рублей. Соответственно, в марте цена аренды однушки и студии составит в среднем до 27500 рублей.

«Сезонное повышение стоимости аренды в марте может оставаться стабильной без существенного снижения цен. Большая часть релокантов уже вернулась на российский рынок аренды, влияя на его динамику. Летом наблюдается небольшое снижение спроса на аренду, а в начале сентября — наоборот, рост», — отметил Ракута.

В течение 2024 года будет повышение арендных ставок из-за высокой ключевой ставки (16%) и сложностей с покупкой недвижимости после взлета ставок по ипотеке (доходят до 25%), допустил Ракута. Сейчас арендовать жилье выгоднее, чем покупать, добавил брокер.

Средние цены на аренду жилья в России по итогам первой половины февраля выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 28 тыс. рублей. Однокомнатные квартиры при этом стали дороже почти на треть. Почему подорожал съем жилья и какие тенденции ждут этот рынок в будущем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось о росте ставок посуточной аренды квартир в России.